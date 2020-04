La profession demande le dépistage systématique des marins

La demande avait été formulée dès le début des effets de la pandémie du Covid-19. Et, comme dans beaucoup d’autres secteurs en France, elle est répétée : l’intersyndicale des personnels navigants souhaite un dépistage systématique de tous les marins embarquant et débarquant. Une procédure que les organisations syndicales souhaiteraient voir menée dans les centres de santé des gens de mer dans les 24 heures précédant l’embarquement ou suivant le débarquement.

« Ainsi tout marin français ou résidant en France positif au Covid-19, même asymptomatique, serait dépisté et ne pourrait pas embarquer à bord de son bateau ou navire, au risque de contaminer ses camarades avec toutes les conséquences que cela peut avoir, pour la santé de tous et individuelle », disent les syndicats.

Dans la marine marchande, comme partout ailleurs, les tests sont rares et pour l’instant réservés aux personnels soignants et aux hospitalisés symptomatiques. Mais les syndicats estiment que dans le contexte actuel, où l’on demande aux marins d’assurer la continuité de l’approvisionnement du territoire, les navigants devraient pouvoir en bénéficier au titre de travailleurs essentiels. Faute de ces tests actuellement, les solutions adoptées sont souvent l’absence de relève ou le placement en quatorzaine préventive. Et c’est encore plus compliqué pour ceux effectuant des embarquements courts.

Certains armateurs ont pu trouver des solutions de dépistage ponctuelles mais pour le moment, l’accès à des tests, dont le protocole et la fiabilité doivent être établis, est toujours très compliqué pour les marins.

Les syndicats ont donc réitéré leur demande en écrivant directement au secrétaire d’Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

Une démarche que l'organisation patronale Armateurs de France, interrogée par Mer et Marine, partage : « Nous estimons que la réalisation de tests est un prérequis à l'embarquement et au déconfinement. Nous souhaitons une systématisation des tests à l'ensemble des marins embarquant une semaine et plus, peu importe l'apparition de symptômes ».

