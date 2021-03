La rénovation du voilier de Ponant suspendue

Navire emblématique de la compagnie française, dont il porte le nom, fut sa première unité neuve et est aujourd’hui le doyen de sa flotte, Le Ponant a rejoint le 30 octobre 2019 le port italien de Gênes pour être complètement rénové. Un chantier majeur confié à San Giorgio del Porto et comportant, au-delà de différents aspects techniques, un réaménagement complet des espaces intérieurs et une reconstruction des cabines, afin…