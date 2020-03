La Réunion : décès de Maurice Cerisola

Figure du milieu économique réunionnais, Maurice Cerisola, qui était aussi président du Cluster Maritime de La Réunion, s’est éteint samedi dans l’île française de l’océan Indien. Différents hommages lui ont été rendus pendant le week-end, notamment du président du Directoire du GPMLR : « Le monde maritime perd aujourd'hui l'un de ses défenseurs les plus pugnaces. Président du Cluster Maritime et à ce titre, membre du Conseil de Développement du Grand Port Maritime De La Réunion, Maurice CERISOLA a porté jusqu'au bout son engagement à développer le secteur de l'économie bleue à La Réunion. Pour cela, nous lui en sommes reconnaissants et continuerons à porter les projets qui lui tenaient à cœur », a déclaré Eric Legrigeois.