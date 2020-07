La Réunion : le cluster maritime renouvelle son bureau

Après le décès de Maurice Cerisola, le cluster maritime réunionnais a renouvelé son bureau. Sébastien Camus a été élu à sa présidence. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

Le décès de Maurice Cerisola en mars a obligé le cluster maritime de La Réunion à élire un nouveau président. Sébastien Camus a été élu le 3 juillet aux commandes de l’organisation locale. L’ensemble de l’équipe a été renouvelé. Frédéric Royer a été élu au poste de secrétaire du Cluster. Emmanuelle Hoareau devient trésorière.

Le Conseil d’Administration a été élargi à 15 membres afin de mieux représenter la diversité des activités du monde maritime. Cet élargissement permet aussi d’initier une gouvernance plus collective de l’association. « Le Cluster Maritime, ainsi renouvelé, sera en mesure de poursuivre l’action engagée par son défunt président. Il pourra relever les défis liés au développement de l’économie bleue sur l’île de La Réunion en étant force de proposition pour élaborer et accompagner les mesures de relances avec les autres organisations socio-professionnelles et les partenaires institutionnels », indique l’association.