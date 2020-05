La Réunion : le Mistral embarque de nouveau du fret destiné à Mayotte

Déployé dans le cadre de l’opération Résilience de soutien aux opérations de lutte contre le coronavirus, le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral, de la Marine nationale, est revenu à La Réunion pendant le week-end. Il a commencé hier à charger une importante cargaison destinée à Mayotte. Il y a là du fret alimentaire et sanitaire, de l’eau potable ainsi que divers équipements techniques et des véhicules, pour un chargement total d’environ 500 tonnes, dont 800 palettes. C’est deux fois plus (en poids) que ce que le bâtiment avait convoyé lors de sa première rotation entre La Réunion et Mayotte le mois dernier. Avant d’être embarquée, cette cargaison a été désinfectée afin d’éviter tout risque de propagation du Covid-19. Le PHA devrait appareiller demain.

