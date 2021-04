La Réunion : livraison du viaduc de la route du littoral

Le viaduc de la nouvelle route du littoral, à la Réunion, a été livré cette semaine. D'une longueur de 5.4 kilomètres, il a été posé dans une profondeur de 10 mètres d'eau et a été dimensionné pour résister aux houles cycloniques et aux chocs de navires. Il s'agit du plus grand pont en mer français et il comporte six voies dont deux destinées à des transports en commun.

Le projet titanesque de la nouvelle route du littoral vise au désengorgement de Saint-Denis par la création d’une portion de voie rapide, comportant notamment un viaduc sur la mer. Lancé par la région Réunion en 2014, le chantier a été mené par un consortium regroupant Vinci Construction Grands Projets, Dodin Campenon Bernard, Bouygues Travaux Publics et Demathieu Bard Construction. La partie nautique des travaux a été notamment assurée par SDI et Sodranord.

Pour mémoire le viaduc a été notamment construit par la Zourite, une barge commandée spécifiquement pour le chantier. Cette barge auto-propulsée, construite dans les chantiers polonais Crist, a été fabriquée sur mesure pour la pose des 48 piles de la partie maritime de cette nouvelle voie rapide reliant Saint-Denis à La Possession. Longue de 107 mètres et large de 44 mètres, Zourite est pavillonnée en France et armée par la Compagnie Maritime du Littoral. Elle est équipée de huit jambes de capacité unitaire d’élévation de 4000 tonnes, d’un pont roulant de 4800 tonnes à 33 mètres de hauteur, d’une propulsion et d’un positionnement dynamique, de lignes d’ancrage et d’une centrale à béton. Ses jambes mesurent 55 mètres de long pour trois mètres de diamètre et une masse de 240 tonnes. Elle peut travailler jusqu’à une profondeur de 17 mètres. Elle a terminé ses travaux en mai 2019 et était depuis arrêtée au Port. Elle a été mise en vente il y a un an.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.