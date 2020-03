La Révérence : une pièce de théatre sur le Costa Concordia

Hala Ghosn a écrit et mis en scène La Révérence, une pièce de théâtre autour du naufrage du paquebot Costa Concordia. Elle y explore ce que cette tragédie raconte aujourd'hui, ce qu'il a laissé dans l'inconscient collectif, le retentissement politique en Italie. Après un minutieux travail documentaire, elle a écrit une histoire où elle y retrace ce qui s'est passé à bord, à la passerelle et sur le pont et les évènements qui se sont enchaînés. Elle interroge aussi les responsabilités individuelles et collectives. « La Révérence nous parle de bateaux coulés, d’accidents, de trésors, de responsabilité de notre capacité à accueillir un évènement dans sa complexité », dit l'autrice.

TOURNÉE 2020

3 au 7 mars - Volcan - Le Havre.

10 mars - Le Passage - Scène conventionnée de Fécamp.

31 mars - TDC, Scène conventionnée de Bellac.

2 avril - Théâtre Marcel Carné (EMC).

28 avril - Le Rayon Vert - Scène conventionnée de Saint-Valéry-en-Caux.

Juillet - Festival Avignon OFF - Le 11 - Gilgamesh Belleville.