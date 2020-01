La Rochelle: le baliseur Chef de Baie à poste

Le nouveau navire de l’Armement des Phares et Balises est désormais à poste dans le port de La Rochelle. Construit par le chantier vendéen Delavergne, le Chef de Baie, qui avait été mis à l’eau aux Sables d’Olonne le 14 novembre, est très voisin du Gavrinis, baliseur côtier en aluminium de 27.5 mètres de long pour 7.3 mètres large entré en flotte fin 2017 et basé dans le Morbihan. Comme lui, le Chef de Baie a été conçu par le bureau d’architecture H&T.

Par rapport à son aîné, il y a tout de même quelques différences, en particulier au niveau de la partie énergie/propulsion, qui permettra de réduire son empreinte environnementale. Les moteurs répondent aux dernières normes IMO Tier III avec un traitement les rejets de NOx et le navire est équipé de panneaux solaires et de deux éoliennes, installés sur le toit de la passerelle. Autre particularité, le Chef de Baie a comme le Gavrinis la capacité de s’échouer, mais il a été modifié pour pouvoir en plus continuer de travailler avec sa grue dans cette position.

Le Chef de Baie, qui prend le nom d’une pointe de la côte rochelaise, remplace le vieil Estrée, baliseur de 19.9 mètres datant de 1974. Désarmé fin 2019 et en attente à La Rochelle, le vénérable navire a été mis en vente le mois dernier.

L'Estrée à La Rochelle (© MARC OTTINI)