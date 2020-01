La Rochelle : nouveaux crew boats chez Ocea

Le chantier Ocea de La Rochelle a procédé le 13 janvier à la mise à l’eau de deux nouveaux crew boats du type Combi 60. Destinés au transport de fret et de personnel sur les champs pétroliers offshore d’Afrique de l’ouest, ces navires seront livrés dans les prochaines semaines. Il s’agit des cinquième et sixième unités d’une commande dont l’exécution a débuté en septembre 2018. Les quatre premiers exemplaires sont entrés en service en février 2019 en Angola. Ils sont exploités par la compagnie Petro Services. Quatre autres vont suivre, ce contrat portant en tout sur dix unités.

De 2012 à 2019, Ocea a livré pas moins de 28 crew boat de la famille Combi 60. Ces navires en aluminium de 20 mètres de long pour 5 mètres de large peuvent atteindre la vitesse de 31 nœuds et franchir 350 nautiques à 24 nœuds. Mis en œuvre par deux membres d’équipage, ils sont conçus pour transporter 30 à 40 passagers selon les modèles (Combi 60-30 ou Combi 60-40). La cabine qui les accueille est isolée et montée sur plots élastiques, afin d’améliorer le confort en limitant le bruit et les vibrations. Côté fret, les Combi 60 disposent d’un espace de 25 m² pour une capacité d’emport de 2.5 tonnes sur la plage avant. Polyvalents, ces bateaux peuvent aussi servir à des missions de secours en mer et de support à des opérations de plongée.

(© OCEA)