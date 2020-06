La Royal Navy base des patrouilleurs côtiers plus gros à Gibraltar

Stationnés à Gibraltar depuis 2003, les Scimitar et Sabre, vedettes de 16 mètres équipées de deux mitrailleuses, viennent d’être remplacées par deux patrouilleurs côtiers du type Archer (P2000). Les HMS Pursuer et HMS Dasher, auparavant basés à Glasgow et Bristol, ont été convoyés jusqu’au rocher Hurst Point, l’un des rouliers chargés des missions de transport logistique au profit de l’armée britannique.

(© ROYAL NAVY)

Appartenant à la série des seize Archer mis en service entre 1985 et 1988 (sauf les deux derniers qui datent de 1998), les HMS Pursuer et HMS Dasher sont des bateaux de 20.8 mètres de long pour 5.8 mètres de large. Plus grands que les Scimitar et Sabre, moins rapides (25 nœuds au lieu de 32) mais disposant d’une autonomie plus importante (550 milles au lieu de 260), les nouveaux patrouilleurs de la Royal Navy stationnés à Gibraltar sont plus puissants que leurs prédécesseurs. Ils embarquent en effet un canon de 20mm et trois mitrailleuses.

Au sein du Gibraltar Squadron, ces patrouilleurs sont en charge de la surveillance, du contrôle des navires et de la protection des approches maritimes de cette zone stratégique entre l’Atlantique de la Méditerranée.

