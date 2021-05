La Royal Navy nomme ses futures T31

La marine britannique a annoncé les noms de ses cinq futures frégates du type 31. Elles seront baptisées Active, Bulldog, Campbeltown, Formidable et Venturer. Et formeront donc la classe Active. Ces bâtiments vont pour mémoire compléter les huit frégates lourdes du type 26 (classe City) afin de remplacer les 13 unités du type 23 (classe Duke) mises en service entre 1991 et 2002 au sein de la Royal Navy.

Initialement, 13 frégates du type 26, issu du projet Global Combat Ship (CGS), devaient être construites pour succéder aux…