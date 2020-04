La Russie commande son brise-glace nucléaire géant

Il surclassera, et de très loin, tout ce qui a été construit jusqu'ici en la matière. Le 23 avril, la Russie a entériné la commande du premier brise-glace géant à propulsion nucléaire du type Leader (ou Lider, projet 10510). Le contrat a été signé entre Atomflot et le constructeur Zvezda, installé dans la ville de Bolchoï Kamen dans l’Extrême-Orient russe et qui avait été choisi pour ce projet le 27 mars 2019. Le navire sera réalisé pour le compte de la compagnie russe Rosatomflot, sa mise en service étant annoncée pour 2027.

(© ROSATOM)

Concernant le gabarit du futur navire, conçu par le bureau d'études Iceberg, il a été arrêté sur une longueur de 209 mètres pour une largeur de 47.7 mètres et un déplacement de 69.700 tonnes. Capable de naviguer à une vitesse de 22 nœuds en eaux libres et de franchir une épaisseur de glace de 4 mètres, le Leader affichera une puissance propulsive totale de 120 MW. Il sera équipé de deux réacteurs nucléaires RITM-400 (développés par une filiale de Rosatom, OKBM Afrikantov), quatre turbogénérateurs (4 x 37MW) et quatre moteurs électriques de propulsion (4 x 30 MW). A titre de comparaison, le célèbre brise-glace nucléaire 50 Let Pobedy (ex-Ural mis en service en 2007) mesure 159.6 mètres de long pour 30 mètres de large, son déplacement atteignant 25.800 tonnes en charge.

Le 50 Let Pobedy (© ROSATOM)

Le 50 Let Pobedy constitue l'ultime évolution des anciens brise-glace soviétiques du projet 1052 : Arktika (1975-2008), Sibir (1967-2010), Rossiya (1985-2013) Sovetskiy Soyuz (1990-2014) et Yamal, ce dernier, mis en service en 1993 sous le nom de Oktyabrskaya Revolutsiya étant toujours opérationnel.

(© ROSATOM)

Le projet Leader s’inscrit dans la volonté du Kremlin de voir le trafic de la route du Nord atteindre 80 millions de tonnes par an et de garder la voie navigable praticable toute l'année à l'horizon 2023-2025. Cette route va, notamment, de plus en plus servir au trafic de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance de la zone de Yamal, mais également pour d'autres matières premières. Or, les moyens brise-glace actuels ne suffiront pas à assurer cette permanence.

D’où le développement d’une nouvelle flotte de brise-glaces à propulsion nucléaire, exploitée par Rosatomflot. Avant de recevoir le mastodonte du projet Leader, la compagnie russe va d’abord mettre en service les cinq navires du projet 22220, construits à Saint-Pétersbourg. Mis à l’eau en 2016, le premier de cette série, l’Arktika, a débuté ses essais en décembre dernier en vue d’une mise en service cette année. Il sera suivi par le Sibir et l’Ural, respectivement lancés par les chantiers de l’Amirauté en 2017 et 2019. Une commande de deux brise-glaces supplémentaires a été passée en août 2019 pour des livraisons programmées de ces navires en 2024 et 2026.

L’Arktika (© ROSATOM)

Les brise-glaces nucléaires du projet 22220 mesurent 173 mètres de long pour 34 mètres de large, avec un tirant d’eau de 10.5 mètres et un déplacement de 33.500 tonnes. Dotés de trois lignes d'arbres, ils sont équipés de deux réacteurs nucléaires RITM-200 de 55 MW spécialement conçus pour cette application. Ils doivent pouvoir briser de la glace jusqu’à 3 mètres d’épaisseur.

Le brise-glace Ob (© ROSATOM)

La Russie continue par ailleurs de renouveler sa flotte de brise-glaces à propulsion conventionnelle. Ainsi, l’Ob a été livré en octobre dernier. Construit par le chantier Vyborg, près de Saint-Pétersbourg, ce navire mesure 89.2 mètres de long, par 21.9 de large et affiche une puissance de 12 MW. Il peut avancer dans une glace épaisse de 1.5 mètre. Il est basé à Sabetta, dans la péninsule de Yamal.

