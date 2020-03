Russie impériale, Russie soviétique, Russie nouvelle. Les régimes changent, mais le destin du plus grand pays de la planète reste politiquement comme économiquement complexe pour le reste du monde. Trente ans après la fin de l’URSS et depuis vingt ans sous l’autorité de Vladimir Poutine, la Russie s’est retaillée une place maîtresse dans l’échiquier mondial. Les États-Unis dans leur approche du monde, l’Europe et la Chine dans leurs relations de voisinage et d’intérêts économiques envisagent chacun des modes de cohabitation avec la Russie. Il n’est pas question ici de politique (Syrie, Crimée), mais d’économie et notamment dans sa dimension maritime. Le pays ne peut être considéré comme pays émergent ou pétro-régime, il reste un objet hors norme comme la Chine et l’Inde. Comme l’essentiel de l’ex-URSS, c’est un géant énergétique aux atouts industriels et agricoles. Dans ce contexte, la mer et les ports sont fondamentaux avec désormais une nouvelle dimension en Arctique.

- Lire la note de synthèse de l’ISEMAR sur le sujet

