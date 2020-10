La seconde frégate du type FDI sera commandée en 2021

A l’occasion de la présentation du projet de loi de finances 2021, le ministère des Armées a notamment confirmé la commande, l’année prochaine, d’une frégate de défense et d’intervention (FDI). Pas une unité supplémentaire, mais l’une de celles prévues pour ce programme de cinq unités. Comme c’est le cas par exemple pour les sous-marins nucléaires d’attaque du type Barracuda, le marché des FDI comprend en effet une première tranche ferme et, ensuite, des options à affermir progressivement.

Le contrat initial, notifié en avril 2017, ne portait que sur la conception et la réalisation de la tête de série, ainsi que le développement de différents systèmes innovants comme le radar plaques Sea Fire de Thales. Baptisé Amiral Ronarc’h, ce bâtiment a vu sa construction débuter en octobre 2019 sur le site Naval Group de Lorient, en vue d’une livraison fin 2023 à la Marine nationale, qui table sur son admission au service actif en 2025.

La FDI prévue pour être commandée en début d'année prochaine est la seconde de la série, elle prendra le nom d’Amiral Louzeau et doit rallier la flotte française à l’horizon 2025. Ce programme, qui porte donc en tout sur cinq frégates, prévoit une cadence de livraison d’une unité tous les 18 mois. Les commandes seront logiquement affermies à ce rythme, ce qui devrait alors entrainer la notification de la troisième FDI (Amiral Castex) en 2022/23 pour une livraison en 2026. Les deux autres (Amiral Nomy et Amiral Cabanier) doivent être normalement réceptionnées par la marine en 2028 et 2029.

