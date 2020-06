La Seyne accueille un second navire de croisière

Après le Club Med 2, arrivé le 8 mai en provenance des Antilles, un second navire de croisière s’est replié à La Seyne-sur-Mer. Il s’agit du Silver Cloud, de la compagnie de luxe italienne Silversea Cruises, qui est entré dimanche 31 mai au matin dans la rade de Toulon. En provenance du port britannique de Southampton, d’où il avait appareillé le 23 mai, le Silver Cloud est allé s’amarrer comme le Club Med 2 à l’ancien môle d’armement de La Seyne. La place avait été préalablement libérée par le Mega Express Three, l’un des navires de Corsica Ferries immobilisés suite à la réduction du trafic vers l’île de Beauté en raison de la crise sanitaire. Le ferry est allé s’amarrer au poste ro-ro de Brégaillon.

Le Club Med 2 et le Silver Cloud au môle de La Seyne (© : JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Le Silver Cloud est le quatrième navire de Silversea désarmé à froid (avec équipage réduit) dans un port français. En provenance de Tenerife, aux Canaries, les Silver Shadow (186 mètres, 28.250 GT), Silver Whisper (190 mètres, 28.250 GT) et Silver Wind (156 mètres, 16.800 GT) sont arrivés les 20 et 21 mai à Marseille, où ils sont toujours stationnés en attendant une reprise de l’activité croisière.

Sistership du Silver Wind, sorti en 1995 des chantiers italiens Visentini, le Silver Cloud est entré en service un an plus tôt. Long de 157 mètres pour une largeur de 22 mètres et une jauge de 16.800 Gt, il pouvait accueillir 296 passagers, servis par 220 membres d’équipage. Une capacité qui a été réduite à 200 passagers lorsque le Silver Cloud a été refondu en 2017 pour servir de navire d’expédition vers les régions polaires.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.

Le Silver Cloud arrivant en rade de Toulon (© : JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Le Silver Cloud arrivant en rade de Toulon (© : JEAN-CLAUDE BELLONNE)