La SITL reportée au mois de juin

En raison de l’épidémie de coronavirus qui se développe en France, la SITL, le grand rendez-vous des professionnels du transport et de la logistique, qui devait se dérouler du 17 au 20 mars, a été reportée du 16 au 19 juin. Il se déroulera au parc des expositions Paris Nord de Villepinte.

Alain Bagnaud, Directeur Général de Pôle chez Reed Expositions France a déclaré : « Nous avons reçu de nombreux messages de soutien de la part de nos clients et de nos partenaires depuis 72 heures et cela nous conforte dans le choix de tenir ce temps fort de la profession. La SITL sera bien présente du 16 au 19 juin 2020, dans toutes ses composantes exposition, conférences et démonstrations dédiées à l'innovation logistique »

Thomas Desplanques, Directeur de Divisions en charge de la SITL a déclaré : « Je suis confiant dans la qualité opérationnelle qui sera proposée aux exposants et visiteurs sur cette prochaine édition. Toute l'équipe est déjà mobilisée pour gérer au mieux ce report. D'autre part, notre feuille de route et les principales innovations finalisées à quelques jours de la date initiale seront maintenues et je suis convaincu que nous ferons tous ensemble une très belle édition fort de la dynamique bien enclenchée depuis de nombreux mois ».