La Touline lance une appli de recrutement

Elle s’appelle Touline Jobs. L’association trentenaire, œuvrant pour accompagner dans leur parcours professionnel les marins ou toute personne souhaitant trouver un emploi en lien avec la mer, lance une nouvelle application disponible sur smartphones, tablettes et ordinateurs, fonctionnant sur un modèle de « matching », pour aider employeurs et candidats à entrer en contact.

L’application développée par la société brestoise Id3i et dont l’étude de marché a été confiée à la junior entreprise « Junior Atlantique », doit permettre « d’optimiser les recherches de candidats qualifiés et disponibles avec davantage de réactivité et de concordance », explique Anne Le Page, directrice de La Touline. Les candidats y gagneront aussi, puisqu’ils seront alertés en temps réel « s’ils répondent aux compétences demandées et s’ils sont disponibles ».

Très concrètement, comment cela marche ? L’employeur diffuse une annonce et reçoit des profils de candidats qualifiés. Si personne ne correspond, d’autres profils pertinents peuvent être conseillés directement par La Touline qui contacte l’employeur. De leur côté, les adhérents de La Touline ont accès à l’application. Ils renseignent leur profil, compétences et disponibilité pour ensuite recevoir des offres dès qu’elles tombent, puisque la mise à jour est permanente.