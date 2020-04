La Touline maintient le lien pendant le confinement

En cette période de confinement, nous souhaitons maintenir le lien.

Nos bureaux sont fermés à l'accueil du public, mais l'équipe de La Touline et l'antenne à Marseille, composée de Laura et Sabine, reste à votre écoute et se tient à votre disposition avec tous les moyens de communications dont elle dispose.

Nous proposons à nos adhérents des entretiens individuels par skype ou téléphone pour faire le point sur leur projet et objectifs professionnels. Une attention particulière est portée sur leur CV et/ou profil Touline Jobs afin d'être prêts et réactifs à la reprise de l'activité économique.

Nous sommes également disponibles pour tout rendez-vous d'orientation/conseils sur les métiers de la mer.

Pour cela, rien de plus simple, contactez-nous par mail : sabine@latouline.com

Communication de la Touline