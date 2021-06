La vaccination au cœur de la journée internationale des gens de mer

Les cornes de brume devraient résonner dans les ports du monde entier, ce vendredi. En effet, à l’occasion de la journée internationale des gens de mer, l’International Chamber of Shipping appelle les navires à les faire retentir à midi, heure locale. Il s’agit de saluer le courage et l’engagement des marins face à la pandémie, mais aussi d’interpeler les Etats sur la nécessité de les considérer comme des personnels essentiels et de leur ouvrir la vaccination en priorité en vue de faciliter les relèves. Armateurs de France, qui a fait un don à la Fédération Nationale des Associations d'Accueil des Marins (FNAAM) pour offrir des cartes de téléphone à distribuer dans les Seamen’s club de France, rappelle que « sur les 1.7 million de gens de mer dans le monde, 900.000 viennent de pays en développement, où les vaccins pourraient ne pas être disponibles pour tous avant 2024 ». 200.000 marins sont encore bloqués en raison des difficultés de relèves.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.