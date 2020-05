La validité des titres professionnels prolongée jusqu'à fin novembre

« Toutes les décisions individuelles administratives qui encadrent les activités et professions maritimes indispensables à la conduite des navires et à l’activité des marins, arrivées à échéance durant la période d’état d’urgence, sont prolongées jusqu’au 24 novembre 2020 ». Le gouvernement a annoncé hier le prolongement des mesures d'extension de validité décidées en début de confinement.

Tous les brevets et titres STCW sont donc concernés et ce, six mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, attendue pour le moment le 24 juillet. « L’objectif est de limiter les conséquences économiques et sociales de l’épidémie de Covid-19, en permettant aux professionnels d’assurer leurs activités durant toute la période d’état d’urgence et la période de reprise qui démarre. Il s’agit aussi de temporairement limiter les déplacements des agents de l’administration maritime amenés à se rendre dans des pays étrangers pour mener les plus de 12 000 vérifications annuelles du niveau de sécurité et de conformité des navires français, des équipages qui rejoignent des centres de formation pour suivre des stages de revalidation, mais aussi des médecins et infirmiers du service de santé des gens de mer qui assurent le contrôle de l’aptitude médicale des marins, déjà très fortement engagés dans la lutte contre le Covid-19 », précise la communication officielle.

