La VEH Palyvestre a rejoint Toulon

La nouvelle vedette d’entrainement à l’hélitreuillage (VEH) de la Marine nationale est arrivée à Toulon en vue de sa livraison. Mis à l’eau le 24 septembre 2019 au chantier Socarenam de Calais, ce bateau en aluminium de 15 mètres de long pour 5.46 mètres de large est équipé de deux moteurs diesels de 650 cv chacun et deux hydrojets. Il peut naviguer à près de 30 nœuds. Baptisée Palyvestre, du nom du lieu-dit où est installée la base d’aéronautique navale (BAN) d’Hyères, cette vedette sera employée par la Marine nationale au profit des entrainements à l’hélitreuillage réalisés par les appareils de la BAN varoise.

Le Palyvestre a été réalisé en même temps que l’Armet, la nouvelle vedette de sûreté maritime et portuaire (VSMP) de la Gendarmerie maritime. Conçus par le bureau d’architecture Pierre Delion, ces bateaux au design très voisin ont été commandés au sein du même contrat, notifié par la Direction Générale de l’Armement en décembre 2017.

L’une des difficultés du projet a consisté à développer sur le même modèle deux unités aux vocations très différentes, d’un côté une VEH nécessitant notamment une plage arrière suffisamment grande et dégagée d’au moins 12 m² pour les entrainements à l’hélitreuillage, et de l’autre une VSMP, engin rapide capable d’assurer des missions de surveillance et d’interception autour des installations portuaires, y compris dans des situations impliquant l’emploi d’armes. A cet effet, l’Armet dispose à l’avant d’une sellette pour la mise en œuvre d’une mitrailleuse. Quant à la plage arrière, elle intègre un banc pour le déploiement de plongeurs. Pour le reste, les bateaux sont quasiment identiques, ce qui a permis de réduire les coûts en facilitant les études, la construction et les procédures de certification.

Egalement produit par Socarenam sur son site de Calais, l’Armet est toujours dans le Nord et devrait prochainement réaliser ses essais officiels. Il partira ensuite pour l’estuaire de la Loire, où il sera opéré au sein du peloton de sûreté maritime et portuaire (PSMP) couvrant le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire. Créé en 2018, ce dernier dispose pour le moment de la VSMP Haubert, l’une des huit unités de 12 mètres du type Pavois mises en service en 2011, qui sera réaffectée au nouveau PSMP de Calais une fois l’Armet livré.