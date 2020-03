L’Abeille Bourbon remorque un cargo en avarie de propulsion

Le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage Abeille Bourbon doit arriver ce mardi matin, à Brest, avec un navire de commerce dans son sillage. Basé à la pointe Bretagne et affrété par la Marine nationale, le RIAS a en effet pris en remorque le RMS Wanheim hier soir, peu avant 22 heures. Construit en 1990, ce petit cargo de 82.5 mètres de long pour 12.5 mètres de large bat pavillon libérien. Il a été confronté à une avarie de propulsion alors qu’il naviguait entre Duisbourg (Allemagne) et Pasajes (Espagne) avec à son bord 2345 tonnes d’acier.

Ce problème technique a été signalé au Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) de Corsen dans la matinée d’hier. Le RMS Wanheim se trouvait alors à seulement 14 milles (26 km) à l’Ouest de l’île de Sein. « Sur ordre du préfet maritime de l’Atlantique, le RIAS Abeille Bourbon est envoyé à proximité du navire en difficulté, pour surveiller sa dérive. A 10h45, le préfet maritime de l’Atlantique met en demeure l’armateur du navire de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger que constitue le RMS Wanheim pour la navigation et l’environnement. En fin de journée, le RMS Wanheim étant dans l’impossibilité de recouvrer sa propulsion, son armateur passe un contrat de droit privé avec la société Les Abeilles afin de procéder à son remorquage jusqu’au port de commerce de Brest. Le passage de la remorque s’effectue à 21h39. Le convoi est prévu d'arriver à Brest le mardi 17 mars au matin », précisait hier soir la préfecture maritime de l’Atlantique.