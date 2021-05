Quel est cet ancien pétrolier, à la dérive, récupéré par l’Abeille Liberté?

Le remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage Abeille Liberté est intervenu pour récupérer l'ancien pétrolier russe Varzuga, à la dérive en Manche. Lundi 3 mai en soirée, la coque transitait dans le détroit et se trouvait en entrée de voie montante du dispositif de séparation des trafics (DST) des Casquets quand elle a rompu sa remorque avec le Christos XXIV, qui la tractait. Parti de Mourmansk, ce vieux remorqueur de l'armement grec Spanopoulos, datant de 1971 et long de 49.47 mètres, convoyait le vieux pétrolier vers le chantier de démolition d’Aliaga, en Turquie. Il semble que la remorque ait cédé en raison des mauvaises conditions météo sur zone.

Au Cross Jobourg. (© MARINE NATIONALE- BENJAMIN PAPIN)

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) de Jobourg a été alerté par le Christos XXIV à 21h46, alors que les deux navires se trouvaient à environ 40 milles au nord-ouest de Cherbourg, affrontant des conditions de mer difficiles (état de mer 6 sur l’échelle de Douaglas, vents de 40 nœuds avec des rafales à 60 nœuds). Le navire se trouvait alors dans la zone d’intervention britannique mais il n’était pas possible de passer une nouvelle remorque.

…