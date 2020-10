ACORAM: les prix Bravo Zulu décernés

Le Prix Marine Bravo Zulu de l’Association des officiers de réserve de la Marine nationale (ACORAM) reconnaît cette année quatre ouvrages qui, au cœur d’espaces maritimes variés, allient sensibilité et rigueur.

Prix « Livre » : Tu m’avais dit Ouessant - Gwenaëlle Abolivier - Le mot et le reste

Voir la mer par les ténèbres furieuses des mois sombres, être capable de tenir et de pouvoir témoigner de ce qu’il faut de force pour affronter cette dureté : le récit d’un séjour qui révèle le moi profond, sans fard, net et lavé, magnifie la noblesse des métiers de la mer et de l’homme tout court.

Mention spéciale « Livre » : L’Erebus, vie, mort et résurrection d’un navire – Michael Palin - Paulsen

On suit comme un roman, solidement étayé par des études rigoureuses, la tragique odyssée (1845-1848) de Sir John Franklin et de ses cent trente compagnons, la relation des nombreuses tentatives pour retrouver les navires perdus et la révélation très progressive et très partielle de la vérité.

Prix « Beau Livre » : A bord des frégates - Jean-Yves Delitte et Jean-Benoit Héron - Glénat

Rythmé par l’élégance de grandes fresques, étayé par la rigueur didactique de dessins encyclopédiques et de textes précis, voici un superbe ouvrage pouvant être lu avec profit par des néophytes, pour un premier contact avec ce monde fascinant, au parfum de bois, de goudron et de chanvre, comme par des amateurs éclairés, pour y retrouver leurs rêves.

Prix « Bande dessinée » : Ama, le souffle des femmes - Franck Manguin et Cécile Becq - Sarbacane

Originale et globalement maîtrisée, cette bande dessinée mène le lecteur - entre poésie et dépaysement - au cœur d’une société traditionnelle de femmes de mer japonaises et sait poser la question de la difficulté à accepter ses racines pour trouver son propre équilibre, sa place et, pour tout dire, se retrouver soi-même.