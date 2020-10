LACROIX Defense en route vers une nouvelle ère : la digitalisation

Le contexte sanitaire oblige…

Comme tout un chacun plongé dans la tourmente sanitaire de la COVID19 depuis ce début d’année 2020, les organisateurs du salon EURONAVAL ont opté pour une édition 2020 inédite « 100% ON-LINE ». Cette prise de risques s’inscrit dans la volonté des fédérateurs GICAN et SOGENA, et au sens plus large de tous les fédérateurs français, de maintenir les liens entre tous les interlocuteurs de l’écosystème maritime et de la BITD (Base Industrielle Technologique de Défense) navale.

Les salons internationaux se ré-inventent et se digitalisent

Avec EURONAVAL Online : le GICAN entraine ses adhérents industriels français et internationaux pour une véritable première mondiale.

Lors de la conférence d’inauguration du salon, le Lundi 19 octobre, Mme Florence Parly, Ministre française des Armées, a souligné « la capacité d'adaptation et de réaction qui a permis de transformer Euronaval en une édition numérique, qui maintient l'essence de l'exposition, l'échange et le partage. »

Disposer de son stand virtuel qui vit en parallèle d’un stand physique, n’est plus un concept futuriste ! C’est une réalité d’aujourd’hui aux bénéfices multiples pour chaque exposant. Les outils virtuels mis en œuvre pour l’Edition EURONAVAL 2020 permettent au fil de la découverte du salon, de naviguer à travers les nombreux espaces thématiques et de découvrir les produits, systèmes et services.

Il est alors possible de prendre des rendez-vous en « BtoB » ou « BtoC » sur les différents stands virtuels des grands industriels du secteur, des ETI et autres Institutionnels avec l’interlocuteur (trice) de son choix. Une tendance qui se confirmera très probablement sur les prochains grands rendez-vous du secteur dans les prochaines années.

Comme le soulignait dernièrement Hugues du Plessis d’Argentré, DG de la Sogena et du salon, à ce jour près de 5000 visiteurs du monde entier se sont déjà enregistrés, plus de 50 workshops, conférences, webinaires et tables-rondes ont été programmés, et pas moins de 277 industriels de défense du monde entier suivent l’aventure au travers de show-rooms numérises.

LACROIX annonce son propre stand 3D et propose une Expérience Navale & digitale inédite

Anticipant ce changement d’organisation, et en parallèle du projet officiel, les équipes de LACROIX ont mobilisé toute leur énergie depuis moins d'un mois pour rendre possible cette rencontre virtuelle, et honorer ce fabuleux challenge, à leur manière.

Pionnière dans la recherche et l’innovation de systèmes et contremesures navales, c’est tout naturellement que le groupe Etienne Lacroix, au travers de LACROIX, son entité Défense, basée près de Toulouse, vient d’annoncer cette semaine le lancement de son propre stand 3D.

Le stand virtuel de Lacroix (© LACROIX_Defense)

L’ETI Toulousaine s’est engagée résolument vers des solutions de réalités virtuelles pour poursuivre sa transformation digitale et développer son attractivité auprès des décideurs et utilisateurs de ses solutions.

Une véritable prouesse, quand on sait que cette plateforme a été conçue et développée en moins d’un mois, grâce à la mobilisation des ressources internes du Service de Communication et l’apport technique d’un studio 3D situé en région Toulousaine.

L’accès est réservé aux clients et partenaires ou membres de la communauté Défense.

La plateforme virtuelle LACROIX est ouverte toute la semaine du salon #EuronavalOnLine, et restera ouverte la semaine suivante, soit jusqu’au 30 octobre 2020.

Lors de leur session, les clients et partenaires se verront directement embarqués sur le pont d'une nouvelle génération de frégates, et grâce à une animation de translation, ils arriveront directement dans le hangar à hélicoptères.

Dans celui-ci, un stand global a été mis en place, avec 6 panneaux thématiques, le principal situé au centre du hangar, est bien sûr dédié à la gamme de systèmes de lance leurres SYLENA.

Les visiteurs peuvent ainsi découvrir par eux mêmes, simplement en cliquant sur les points rouges au sol, les différents contenus proposés et avoir plus de détails grâce à des petites tablettes tactiles.

Une véritable opération de communication et de marketing digital

En parallèle de cette plateforme, c’est toute une organisation spécifique qui se met en place pour la semaine du salon Euronaval On Line.

Avec plus de 30 salons internationaux par an, la pandémie COVID a obligé LACROIX à réinventer complètement son business model de marketing et promotion. Plusieurs actions sont à souligner :

Depuis la semaine précédente, de nombreuses interviews pour les partenaires médias ont été organisées, depuis un studio web TV dédié, installé au cœur du musée de la pyrotechnie, situé au siège du groupe Etienne Lacroix.

Séance online durant le salon Euronaval dans le musée de la société à Toulouse (© LACROIX_Defense)

Ce dispositif est bien évidemment maintenu tout au long de cette semaine pour les diverses demandes presse à venir.

Côté actions clients, c’est une véritable « task force » dédiée et éphémère qui est constituée pour la durée du salon afin de coordonner les différents formats de communication.

L’équipe Marketing – Ventes de LACROIX a réquisitionné et ré-agencé plusieurs salles du siège social, pour pouvoir échanger avec nos clients & partenaires

Dans des espaces dédiés à cet effet : du digital coordination center, au «tchat room», «email room», et autre studio pour des « webinar session», l’objectif pour LACROIX est clairement affirmé : dynamiser la relation de l’entreprise avec ses partenaires, les institutionnels, mais également les utilisateurs finaux de ses produits et services.

Lorsque le contexte le permettra, les missions export auprès des utilisateurs et les rencontres avec les décideurs reprendront leur cours.

Les équipes mobilisées pour Euronaval-Online (© LACROIX_Defense)

A ce jour, ce sont déjà plus de 350 clients qui ont été sollicités par un dispositif de e-marketing très complet, et dores et déjà plus de 70 rendez-vous sollicités.

La technologie et le digital… une clé pour faciliter la communication, et un enjeu stratégique pour le Groupe Etienne Lacroix

Au travers de cette actualité EuronavalOnLine, la réalité virtuelle au sein d’environnements complexes permet dorénavant d’améliorer son efficacité opérationnelle, en accédant à distance et en quasi simultané, à des expositions internationales au travers d’un stand virtuel 3D. Le tout, en permettant aux collaborateurs d’interagir à partir du même référentiel visuel sans limite de temps et d’espace !

La direction du Groupe Etienne Lacroix considère cette période troublée comme un défi numérique passionnant à relever.

L’ETI qui a fêté ses 170 ans d’existence, prouve une fois de plus que LACROIX sait s'adapter aux contraintes du contexte et aux besoins opérationnels de ses clients.

C'est un grand pas que franchit actuellement le groupe Etienne Lacroix dans sa «digitalisation», et qui lui permet de souligner sa valeur d'excellence.

La mise en œuvre de cette plateforme virtuelle avec rendu numérique des plus réalistes, est un des défis numériques que le Groupe a su relevé brillamment en moins d'un mois et une parfaite démonstration de son agilité.

Le groupe Etienne Lacroix est particulièrement fier d'être l'une des rares ETI à illustrer « l'excellence à la française » de ses industries de défense, et à pouvoir entrer dans le club fermé de la #DigitalTech.

Nous profitons de cet entretien pour souligner également et particulièrement l'action des équipes de la SOGENA, et du comité de communication du GICAN, pour la mise en ligne de la plateforme officielle EuronavalOnLine, ou LACROIX est également exposant.

Contact :

Eric Mangé • eric.mange@etienne-lacroix.com

Responsable du Marketing Digital / Etienne Lacroix Group