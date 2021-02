Livraison des 25e et 26e Caïman Marine

Le programme de remplacement des hélicoptères Super Frelon et Lynx de la Marine nationale touche à sa fin. Mer et Marine a appris que l’aéronautique navale a réceptionné à Hyères, au mois de janvier, les Caïman Marine n° 25 et 26. Il ne reste plus à livrer, normalement dans le courant de l’année, que le n°27 et toutes les machines commandées pour la flotte française auront été produites par le consortium NHIndustries, regroupant Airbus Helicopters, AugustaWestland et Fokker.

Conçus pour le combat naval, en particulier la lutte anti-sous-marine et la lutte antisurface, ainsi que des missions de transport et de sauvetage, les Caïman Marine sont armés…