A l’aéroport de Doha, Qatar Airways ouvre un salon réservé aux marins

Qatar Airways cherche à séduire les marins. La compagnie aérienne qatarie a ouvert un salon réservé aux marins et travailleurs offshore, en transit à l’aéroport Hamad International de Doha. Dans ce salon situé au deuxième niveau du Duty Free Plaza, les marins ayant présenté des documents valides peuvent se détendre, se restaurer, se rafraîchir, mais aussi bénéficier d’une connexion Wi-Fi haut débit illimitée, de douches, d’un coin télévision, d’un espace où travailler... Qatar Airways affirme avoir rapatrié 150.000 marins depuis le début de la pandémie, « plus que toute autre compagnie », affirme-t-elle. Et ce, grace à « un vaste réseau mondial avec plus de 100 destinations », des avions disponibles pour des charters et un important aéroport pour le transit.

