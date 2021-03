L’Afpa, partenaire de Pôle emploi à l’occasion de la semaine de l’emploi maritime

Du 29 mars au 2 avril prochain, l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes), est partenaire de la 6 ème édition de la Semaine de l’emploi maritime. Cet événement organisé à l’initiative de Pôle emploi, et soutenu par le Secrétariat Général de la Mer et le Cluster Maritime Français s’inscrit dans l’une des actions prioritaires de l’Etat. Une occasion unique de découvrir les métiers de la mer, rencontrer des entreprises qui recrutent, et trouver la formation pour y accéder !

L’emploi maritime représente 360 000 emplois directs en 2020. Un secteur qui regroupe à la fois l’industrie nautique, l’industrie navale et militaire, les activités portuaires, le tourisme ou les énergies renouvelables. Des métiers divers, parfois nouveaux et souvent méconnus.

Des formations variées et des recrutements à la clé

Si le secteur maritime réunit de nombreux métiers spécifiques et recherche des professionnels qualifiés et polyvalents, de la conception à la réparation et de la fabrication à la vente, il rassemble des métiers transverses dans l’hôtellerie-restauration, le tourisme et les loisirs, la logistique…

L’Afpa propose des formations dans tous ces secteurs et les plateaux techniques de formation sont au plus près des chantiers pour accompagner les entreprises dans leurs projets de recrutement : menuisier en construction nautique, opérateur composite haute performance, scaphandrier travaux publics, agent de port, mais aussi électricien, chaudronnier, soudeur, stratifieur…

Une semaine pour tout savoir sur l’emploi maritime et ses débouchés

Du 29 mars au 2 avril, les régions Bretagne, Ile-de-France, Hauts de France, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire et Provence Alpes Côte d’Azur proposeront de nombreuses animations permettant à chacun de découvrir la variété des formations proposées et pourquoi pas se projeter vers un nouveau métier.

Au programme : de nombreuses conférences en ligne et tables rondes lors desquelles les acteurs du maritime parleront de leurs activités et de leurs métiers ainsi que des témoignages d’entreprises :

 jeudi 1er avril de 9 h à 10 h - « Comment trouver sa formation maritime » , une conférence en ligne animée par Patrice Le Guedes, directeur du centre Afpa d’Auray

Retrouver toutes les animations sur le site www.semaine-emploi-maritime.fr et des présentations de nos formations https://www.afpa.fr/actualites/semaine-de-l-emploi-maritime-2021-formez-...

Communiqué de l'AFPA