Lancement du Mastère Spécialisé Cybersécurité des systèmes maritimes et portuaires

Fortes du soutien de nombreux acteurs institutionnels et d'entreprises du monde maritime, IMT Atlantique, l’ENSTA Bretagne, l’École Navale et l’École Nationale Supérieure Maritime (ENSM) lancent le premier Mastère Spécialisé® « Cybersécurité des systèmes maritimes et portuaires ».

Le Mastère Spécialisé® « Cybersécurité des systèmes maritimes et portuaires » répond à un besoin fort des entreprises et acteurs du maritime. La numérisation, vecteur de performance, accroît la surface d’attaque du monde maritime : la paralysie d’un port, les tentatives d’intrusion ou la modification des capacités d’un navire peuvent avoir des conséquences financières, humaines, technologiques et environnementales majeures.

Cette formation unique en Europe offre une expertise pour contrer les attaques actuelles et détecter les menaces futures. Le Mastère Spécialisé® a pour objectif de traiter l'ensemble des risques pouvant affecter les ports, les navires (bâtiments militaires, yachts, bateaux de pêche, cargos, paquebots, activités nautiques...) et tous types de plateformes offshore.

Le Mastère Spécialisé® « Cybersécurité des systèmes maritimes et portuaires » a vocation à former des experts de la cybersécurité pour le secteur maritime, dans la conception, l'exploitation et la cyberdéfense des systèmes spécifiques. Il s’adresse principalement à des candidats BAC+5 ou BAC+ 4 ayant au moins trois ans d’expérience professionnelle.

Un environnement de formation exceptionnel

Dispensé au cœur du tissu industriel brestois qui rassemble les grands acteurs du maritime (Naval Group, Thales, Campus mondial de la mer, Ifremer, SHOM ...), le Mastère Spécialisé® est mené en partenariat avec quatre écoles au premier plan de la recherche et de l’innovation dans le domaine de l’ingénierie maritime et de la cybersécurité au profit de la Marine nationale. L’École navale, l’ENSTA Bretagne et IMT Atlantique sont membres de la chaire de cyberdéfense des systèmes navals.

Labellisée par le Pôle Mer Bretagne Atlantique et soutenue par le Pôle d’Excellence Cyber, cette formation de haut niveau, a reçu l'accréditation de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE). Elle ouvrira ses portes à Brest en septembre 2020.

Rentrée : septembre 2020

Coût de la formation : à partir de 9900 euros

Renseignements et inscription : http://www.imt-atlantique.fr/masteres-specialises