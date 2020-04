Lancement du nouveau navire de travaux offshore de TSM

Le TSM Ouessant, nouveau navire de travaux offshore de l’armement Thomas Services Maritimes (TSM), vient d’être lancé, par les chantiers Neptune Shipyard BV, aux Pays-Bas. Il entrera bientôt en service pour « un projet offshore », annonce l’armateur rouennais.

(© TSM)

(© TSM)

Ce navire DP2 de 36 mètres de long pour 15 de large doit renforcer la flotte de sa filiale brestoise qui comptera six bateaux de 10 à 41 mètres. Navire polyvalent à faible tirant d’eau (1.8 mètre), le TSM Ouessant a notamment été étudié pour la pose et les atterrages de câbles. Comme le TSM Penzer, il peut se poser à marée basse, mais son étrave est aussi conçue pour affronter des conditions de mer formée telles que rencontrées dans les zones de forts courants où le groupe intervient, comme sur le site hydrolien de Paimpol-Bréhat. Le TSM Ouessant devrait en particulier intervenir dans le secteur des EMR : éolien offshore posé ou flottant et hydrolien.

