Lancement du premier roulier PCTC au GNL pour UECC

Plus d’un an après la découpe de sa première tôle en janvier 2020, le roulier au gaz naturel liquéfié (GNL) de l’armement United European Car Carriers (UECC, basé à Oslo et appartenant à NYK et Wallenius Lines), a été mis à l’eau le 12 avril, au chantier Jiangnan de Shanghai. Il s’agit du premier navire transporteur de voitures (Pure car and truck carrier, PCTC) d’une série de trois, livrables jusqu’en 2022 (la construction du deuxième a commencé en juin dernier).

