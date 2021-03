L’ancien Bleu de France va poursuivre sa carrière sur le marché russophone

Remplacé l’an dernier par le nouveau Spirit of Adventure au sein de la compagnie britannique Saga Cruises, l’ex-paquebot Saga Sapphire a été racheté par le voyagiste turc Anex Tour. Ce dernier a créé une nouvelle compagnie de croisière, Selectum Blu Cruises, qui sera dédiée au marché russophone. Cela couvre en particulier la Russie et l’Ukraine, où Anex Tour est déjà très implanté, mais l’entreprise vise aussi des pays comme le Kazakhstan et certains d’Europe de l’est.

Renommé Blue Sapphire, le premier paquebot de Selectum Blu Cruises devrait débuter son activité cet été, avec des croisières en Méditerranée orientale au départ de la Turquie. Le vénérable navire, qui fête cette année ses 40 ans de service, se trouve actuellement en attente au mouillage devant le port turc de Yalova, au bord de la mer de Marmara.

Construit à Kiel, en Allemagne, ce navire de 199 mètres de long pour 28.5 mètres de large et 37.000 GT de jauge peut accueillir 750 passagers en base double. Mis en service en 1981 sous le nom d’Europa, il a été exploité par la compagnie allemande Hapag-Lloyd jusqu’en 1998. Il passe alors chez la compagnie asiatique Star Cruises où il navigue sous les noms de SuperStar Europe puis SuperStar Aries. En 2004, il est repris par le groupe espagnol Pullmantur qui le renomme Holiday Dream avant de l’affecter en 2008, suite à son rachat par l’armateur américain RCCL, à sa nouvelle filiale tricolore Croisières de France. Le navire, après une très importante rénovation, reprend du service sous le nom de Bleu de France.

Le Bleu de France à Marseille en 2008 (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Bien qu’il soit très apprécié de la clientèle, il quitte cependant CDF en 2011, remplacé par un navire plus gros, l’Horizon. Le vieux paquebot est alors cédé à Saga Cruises, où il est exploité jusqu’en 2020 au profit d’une clientèle senior sur le marché britannique. Comme ce fut le cas un an plus tôt pour le Saga Pearl II (164 mètres, 18.600 GT, 450 passagers), construit en 1981 et qui était exploité depuis 2009 par Saga Cruises, il est remplacé par la paire de nouveaux paquebots construite pour l’armateur britannique par le chantier allemand Meyer Werft de Papenburg. Il s’agit des Spirit of Discovery et Spirit of Adventure, unités de 236 mètres, 58.250 GT et d’une capacité d’un petit millier de passagers.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.

Le Saga Sapphire en 2015 (© FABIEN MONTREUIL)

Le Saga Sapphire en 2012 (© JEAN-LOUIS VENNE)