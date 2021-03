L'ancien ravitailleur RMS St Helena devient un paddock flottant de Formule E

Il avait effectué sa dernière tournée de ravitaillement des îles britanniques d'Atlantique Sud, Sainte-Hélène et Ascension, en 2018. Le ravitailleur RMS St Helena, longtemps seul lien entre les îles et l'Afrique du Sud, a été remplacé par des liaisons aériennes. Il va être sorti de sa retraite pour un projet assez inattendu puisqu'il va devenir un paddock flottant pour des courses de Formule E, le circuit de course de voitures électriques. Après avoir été rénové et rééquipé, il va désormais transporter la flotte de véhicules entre les différents circuits du championnat qui va se dérouler entre le 3 avril et le 12 décembre prochain. Ce qui va l'emmener notamment au Brésil, en Argentine, au Sénégal ou encore au Groenland. Pour pouvoir assurer cette nouvelle mission, il a notamment été remotorisé avec une propulsion fonctionnant avec des combustibles désoufrés. L'équipementier néerlandais Bolidt…