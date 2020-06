L’ancien VN Sapeur vendu à un armateur hongkongais

Remplacé en janvier à Brest par une unité plus récente dans le cadre d’un contrat d’affrètement entre la compagnie française SeaOwl et la Marine nationale, l’ancien VN Sapeur, désarmé à Lorient depuis la fin du mois de février, a trouvé un repreneur, a appris Mer et Marine. Il a en effet été vendu à un armateur de Hong Kong, la transaction ayant été menée à bien par le courtier concarnois Atlantic Marine Services.

Le transfert de propriété et le changement de pavillon sont intervenus le 12 juin. Le navire, qui a quitté son registre français pour être ré-immatriculé au Vanuatu, a été renommé Thanos. « Les Armateurs procèdent actuellement à la mise à jour de leur documentation administrative et technique et sont dans l’attente de contrat d’affrètement », explique à Mer et Marine une source proche du dossier, qui précise que le vieux navire doit servir de « remorqueur de haute mer » et quitter Lorient « d’ici une dizaine de jours, le temps de mettre à jour la nouvelle documentation administrative dépendant de son changement de pavillon ».

Le Thanos, ex-VN Sapeur, hier à Lorient (© MER ET MARINE)

L’ex-VN Sapeur est un ancien remorqueur ravitailleur releveur d’ancre (AHTS) construit chez Ulstein en 1985 sous le nom de Normand Jarl et qui avait été racheté par SeaOwl à l’armement norvégien Solstad en 2015. La compagnie française avait réalisé cette acquisition après avoir remporté le contrat de renouvellement du bâtiment de soutien, d’assistance et de dépollution (BSAD) Alcyon, que la Marine nationale affrétait à Bourbon depuis 1988.

Le Normand Jarl à son arrivée en mai 2015 à Brest, où il a avait été transformé en BSAD (© MICHEL FLOCH)

Adoptant le design UT 712, l’ex-Normand Jarl mesure 75 mètres de long poue 16.6 mètres de large. Doté de deux moteurs Wärtsilä 12V32D pour puissance totale de 12.000 cv, ainsi que trois propulseurs en tunnel, il peut atteindre la vitesse de 16 nœuds. Le navire est équipé de moyens de lutte contre les incendies et présente une capacité de traction au point fixe de 150 tonnes.

Le VN Sapeur du temps de son affrètement par la Marine nationale (© MER ET MARINE)

Chez SeaOwl, ce navire a été remplacé par le Sapeur, ex-Viking Odin, un AHTS de 74 mètres et 180 tonnes de traction sorti en 2003 du chantier norvégien Havyard et racheté au groupe suédois Viking Offshore. Il est passé fin 2019 au chantier Piriou de Concarneau pour être converti en bâtiment de soutien et d’assistance affrété (BSAA).

Le nouveau Sapeur (© MICHEL FLOCH)

