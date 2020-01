L’ancienne Hydro du Havre va devenir un ensemble résidentiel

Sur les hauteurs de Sainte-Adresse, l’ancien site de l’école de la marine marchande dipose d’un emplacement spectaculaire et privilégié. Ouvert en 1961, il a accueilli plusieurs générations d’élèves officiers, dans ses bâtiments d’enseignements, de travaux pratiques et d’internat. Depuis 2015, le site a été vidé et l’Hydro, devenu entre-temps ENSM, transférée sur les quais du centre-ville du Havre.

En novembre 2018, l’établissement public foncier de Normandie avait racheté les 3.45 hectares de terrain et bâtiments à l’Etat pour le compte de la ville de Sainte-Adresse pour un prix de 2.4 millions d’euros. Celle-ci a depuis mené des travaux de désamiantage du bâtiment principal et de destruction des bâtiments annexes. Le site est désormais prêt pour sa reconversion et une consultation a été ouverte pour sa cession en « en vue de la réalisation d'une opération immobilière et paysagère à dominante résidentielle ». La consultation est ouverte à tout opérateur (promoteur ou bailleur social ou groupement d'opérateurs), associé à une équipe de conception, comprenant un paysagiste.

La ville de Sainte-Adresse souhaite y voir la réalisation d’un ensemble résidentiel de 270 logements, dont 30% de logements sociaux. « Une offre résidentielle contemporaine et variée sera privilégiée pour attirer les primo-accédant, de même que des logements de type standing », précise la consultation. Sur le site, il devrait également avoir une surface de 2000 m2 destinée à une offre culturelle et 1000 m2 pour des services et des commerces de proximité.

« Les aménagements permettront la mise en valeur du bâtiment central à réhabiliter, la création de perspectives, la réalisation d'espaces paysagers contemporains et remarquables ainsi que l'accès aux nouveaux logements et au local culturel tout en assurant la perméabilité piétonne du site », note le règlement. Les candidats ont jusqu’au 7 février pour postuler.