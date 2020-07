L’Anthem of the Seas arrive à Brest pour son arrêt technique chez Damen

Premier paquebot de l’année à passer en arrêt technique dans les formes brestoises du chantier Damen Shiprepair, l’Anthem of the Seas est arrivé dimanche 19 juillet dans le port du Ponant. Prévu au pilote à midi, son arrivée a été retardée pour cause administrative en raison du coronavirus.

L'Anthem of the Seas en rade de Brest le 19 juillet (© MICHEL FLOCH)

Cela bien que l'équipage, ne comptant que 200 membres, a été testé négatif le 2 juillet au départ du Pirée, où il a fait escale sur le chemin du retour de Mumbai, après une opération rapatriement de personnels indiens de son armateur, la compagnie américaine Royal Caribbean International. Les membres d’équipage encore présents à bord ont, de plus, effectué une nouvelle quatorzaine à la mer avant l'arrivée à Brest. L’imposant navire qui s'était éloigné au large d'une trentaine de nautiques, est revenu vers Brest à plus de 20 noeuds dès le feu vert accordé. Il est allé s'amarrer au quai de réparation n°4 en attendant son entrée en forme 3 prévue vendredi prochain (le 24).

L'ampleur des travaux prévus à l'origine, alors que la venue de l’Anthem of the Seas initialement prévue du 24 avril au 14 mai avait été reportée à cause du coronavirus, a été revue à la baisse, pour se concentrer sur les aspects techniques et règlementaires (la revitalisation d’espaces publics est renvoyée à plus tard pour réduire les coûts). Seuls des travaux périodiques et mécaniques liés à son arrêt technique quinquennal sur les azipods, les stabilisateurs, les propulseurs d'étrave et les vannes de coque seront effectués. Une peinture à base de silicone sera également appliquée sur la coque pour assurer une meilleure pénétration dans l’eau et, ainsi, réaliser des économies de combustible.

Enfin le démontage et visite complète de l'attraction North Star, cette cabine d’observation située sur un grand bras au niveau des ponts supérieurs, est également prévue. Dans cette perspective une grue de 120 mètres de haut venue de Belgique sera montée à Brest, son transport nécessitant 18 semi-remorques.

Second des cinq paquebots de la classe Quantum, l’Anthem of the Seas a été construit par le chantier Meyer Werft de Papenburg, en Allemagne, et ivré en avril 2015. Ce paquebot de 348 mètres de long et 167.8000 GT de jauge compte 2090 cabines et suites.

