L'APL Mexico City de retour au Havre

L'APL Mexico City est revenu en flotte après son spectaculaire accident à quai à Anvers. Il a effectué une escale au Havre la semaine dernière. Le 9 décembre, le porte-conteneurs APL Mexico City percutait un portique à Anvers après avoir rompu ses amarres sous l’effet de vents violents qui l'avaient fait dériver jusqu’au quai d’en face. L’accident n’avait heureusement fait aucune victime. Un peu plus d’une semaine après, le navire 330 mètres de long et d'une capacité de 9200 EVP appartenant au groupe CMA CGM avait rejoint le chantier Damen de Brest pour y effectuer les travaux. Ceux-ci ont notamment porté sur le remplacement d'acier ainsi que des interventions sur l'hélice, la ligne d'arbre et les paliers.

