L'Armorique désarmé au Havre

Comme annoncé, le ferry Armorique de Brittany Ferries a été désarmé. Il a rejoint le port du Havre pour y rester au moins jusqu'au mois de novembre. Pour mémoire, le Havre avait déjà accueilli une partie de la flotte de BAI pendant le confinement

Arrivée de l'Armorique au Havre (© FABIEN MONTREUIL)

Suite aux chiffres catastrophiques de la saison, aggravés par le rétablissement de la quarantaine au Royaume-Uni, la compagnie bretonne a décidé de rationaliser ses rotations. BAI ne va conserver que six bateaux en flotte : Pont-Aven au départ de la Bretagne, Connemara entre le Havre et Cherbourg vers Portsmouth, le Cap Finistère entre l’Angleterre et l’Espagne, le Kerry entre l’Irlande et l’Espagne et les Mont-Saint-Michel et Normandie au départ de Caen-Ouistreham. Ces mesures devraient amener une baisse de 40% des postes embarqués.

Alors que la survie de la compagnie est clairement en jeu, le gouvernement pourrait s'engager sur un plan d'aide spécifique, ainsi qu'annoncé par Richard Ferrand en début de semaine.

