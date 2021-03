L'Astrolabe a ravitaillé l'île australienne Macquarie

On se souvient que le brise-glace australien Aurora Australis avait dépanné les logisticiens polaires français lorsque L'Astrolabe avait subi une avarie fin 2019. Le navire de l'Australian Antarctic Division était parti ravitailler la base française de Dumont d'Urville.

La solidarité antarctique se poursuit cette année puisque le patrouilleur L'Astrolabe est ainsi, il y a quelques jours, allé amener la relève ainsi que le ravitaillement de l'île australienne Macquarie. Cette dernière est une terre subantarctique (latitude de 54°S) et se trouve à mi-chemin entre la Tasmanie et l'Antarctique. L'Australie y maintient une base scientifique permanente depuis plus de 60 ans.

Pour mémoire, l'Australie devrait recevoir son nouveau navire polaire, le brise-glace Nuyina cette année. Véritable plateforme scientifique, il va remplacer l'Aurora Australis. Il est actuellement en finition dans les chantiers Damen.

- Voir notre article détaillé sur le Nuyina

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.