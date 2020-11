Latitude Blanche programme des voyages au Groenland en 2021

Latitude Blanche se projette au-delà de la crise sanitaire qui a cloué à quai, comme tous les autres bateaux d'expédition, son navire Polarfront. En 2021, ce dernier devrait aller arpenter de nouvelles mers avec des navigations sur la côte Est du Groenland de fin août à début octobre. L'idée est de partir à la découverte de cette zone très glacée, encore peu cartographiée et, sous réserve de l'obtention d'un permis spécifique, de naviguer au-delà du Scoresby Sund. Une zone où les gros navires ne vont pas et de nombreux endroits sont inexplorés.

Cette zone étant peu fréquentée et peu accessible, l'armement a imaginé des solutions aux problèmes d'avitaillement. Pour la nourriture et les combustibles, Polarfront a des capacités de stockage largement suffisantes et cela ne pose donc pas de problème. Pour l'eau, il a fallu installer un osmoseur pour assurer une production en propre puisqu'il n'y a pas de port pour ravitailler dans le Scoresby Sund et plus au nord. Le personnel de quart sera également renforcé pour les premiers voyages et pour garantir une sécurité maximale lors de la découverte des ces endroits.

Latitude Blanche prévoit deux voyages en affrètement et un en vente directe.

