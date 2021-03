L’attaque contre le BW Rhine a été menée par un bateau commandé à distance

Le BW Rhine avait subi une explosion le 14 décembre dans le port de Djeddah, en Arabie saoudite. Dans son rapport annuel, publié le 8 mars, le groupe dano-singapourien Hafnia livre quelques détails sur les circonstances de cet incident. Il indique notamment que le tanker a été frappé en pleine nuit par une embarcation rapide transportant des explosifs et commandée à distance.

« Le commandant a immédiatement mis fin à toutes les opérations de déchargement et a lancé les procédures d'urgence à bord », indique le rapport d’Hafnia. Il a notamment mis en place un plan protégeant la partie où logent les marins qui, si elle s'était embrasée, aurait pu entraîner de nouveaux départs de feu et par la suite enflammer le combustible à bord, échappant à tout contrôle. Finalement, « l'équipage a éteint le feu avec l'aide des pompiers à terre et de remorqueurs ». Ainsi, aucun des 22 marins…