Laurent Moser nouveau président du Pôle Mer Méditerranée

Laurent MOSER, directeur du site de Naval Group à Toulon, vient d’être élu Président du Pôle de compétitivité Mer Méditerranée lors du dernier comité de pilotage qui s’est tenu vendredi 31 janvier 2020. Laurent MOSER succède à François DEMOULIN, Président du Pôle depuis 2014 et appelé à d’autres fonctions au sein de Naval Group.

Laurent MOSER déclare « Je suis très heureux de rejoindre le Pôle Mer Méditerranée et ses équipes. Dans la continuité des engagements que NAVAL GROUP a pris depuis la création du Pôle Mer Méditerranée en 2005, je m’engage à m’investir dans la dynamique nécessaire à cette aventure passionnante. Je suis convaincu que le Pôle Mer Méditerranée est un vecteur majeur de développement pour la Région Sud et la Région Occitanie ainsi que pour les entreprises qui sont implantées. Je poursuivrai toutes les actions qui permettront de faire rayonner l’action du pôle et de ses membres au niveau régional, national et international».

François DEMOULIN est désormais directeur du site de Naval Group à Lorient : « Je remercie l’ensemble des équipes du Pôle de compétitivité Mer Méditerranée pour le travail réalisé sur les différents projets que nous avons menés depuis 2014. J'ai été honoré de participer à cette aventure collective ».

Biographie de Laurent MOSER

Laurent MOSER, 54 ans, est diplômé de l'INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Lyon.

En janvier 2020, Laurent MOSER a rejoint les équipes de Naval Group à Toulon en tant que Directeur de ce site spécialisé dans le maintien en condition opérationnelle des bâtiments de surface et des sous-marins pour la France et l’international.

C’est en septembre 2015 qu’il intègre Naval Group comme Directeur de l’industrie bâtiments de surface et du site de Lorient. Il aime à déployer toute son énergie et son expérience au profit « de la performance industrielle et de la motivation des équipes ». À Lorient, Laurent MOSER a mis en oeuvre une dynamique de transformation industrielle profonde, mettant au centre la motivation des femmes et des hommes au service de la réussite. Il a également supervisé le bouclage du programme FREMM, le lancement du programme FDI et de programmes d'ampleur à l’international.

Auparavant, en 2006, il rejoint la société Bombardier (métros, trains, etc..) à Valenciennes. Il occupera successivement les fonctions de directeur de production et directeur du site de Valenciennes.

Auparavant, Laurent MOSER a exercé plusieurs fonctions industrielles au sein d’entreprise du secteur automobile et de construction de matériel agricole.

Laurent MOSER a démarré sa carrière en 1989 dans l’industrie automobile où il a intégré un site de production de Renault en Turquie, apprenant ainsi à travailler en autonomie et s'enrichissant d'une autre culture.

Au 1er janvier 2020, Laurent MOSER a pris la direction du site de Toulon.

A propos du Pôle Mer Méditerranée

Labellisé pôle de compétitivité à vocation mondiale en 2005, le Pôle Mer Méditerranée fédère et accompagne plus de 440 membres (startups, PME, grands groupes, organismes de recherche et de formation, écosystème) autour des six domaines d’actions stratégiques : Défense, Sécurité et sûreté maritimes ; Naval et nautisme ; Ressources énergétiques et minières marines ; Ressources biologiques marines ; Environnement et valorisation du littoral ; Ports, Logistique et Transports Maritimes. Et deux axes transverses : la transition écologique et la transformation numérique et robotique.

Communiqué du Pôle Mer Méditerranée, 05/02/20