L’Australie réceptionne le premier des deux ravitailleurs construits par Navantia

La Royal Australian Navy a officiellement réceptionné la semaine dernière le HMAS Supply, premier des deux nouveaux bâtiments logistiques commandés au groupe espagnol Navantia. Construit au chantier de Ferrol, où il avait été lancé en novembre 2018, le ravitailleur avait quitté l’Espagne le 2 septembre pour rejoindre l’Australie, où il était arrivé le mois suivant. Après une période de tests et d’acceptation, ainsi que l’embarquement de certains équipements, la RAN en a officiellement pris livraison. Mis à l’eau en août 2019, son sistership, le HMAS Stalwart, va suivre cette année.

Commandés en mai 2016 dans le cadre du programme SEA 1654, ces ravitailleurs ont vu leur construction commencer respectivement en juin 2017 et avril 2018. Dérivés du Cantabria livré par Navantia à l’Armada espagnole en 2010, et qui avait été mis à disposition de la marine australienne durant 9 mois en 2013, les HMAS Supply et HMAS Stalwart mesurent 173.9 mètres de long pour 23 mètres de large et affichent un déplacement à pleine charge de 19.600 tonnes.

Dotés de deux moteurs MAN 18V 32/40 et quatre générateurs MAN 7L21/31, ils peuvent atteindre la vitesse de 20 nœuds et franchir 6000 nautiques à 13 nœuds. Ils sont équipés de deux portiques de ravitaillement avec deux postes liquides et un pour les charges lourdes, leur capacité d’emport est de 8200 m3 de gasoil marine, 1450 m3 de carburéacteur (JP5), 1400 m3 d’eau douce, 470 tonnes de vivres et 270 tonnes de munitions. Pouvant accueillir jusqu’à 122 personnels, ils disposent d’une plateforme et d’un hangar pour deux hélicoptères.

Ces nouveaux bâtiments vont succéder au pétrolier-ravitailleur HMAS Success, unité du type français Durance datant de 1986, mais aussi au navire de soutien Sirius (2006).

