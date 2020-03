LDA : la construction du Wind of Hope avance

La construction du Wind of Hope se poursuit aux chantiers Cemre. Louis Dreyfus Armateurs a publié une photo de son futur navire de soutien à l’éolien offshore (SOV) sur le slipway du chantier turc. Sistership du Wind of Change mis en service au printemps dernier, il doit être livré au second semestre 2021. Le navire, qui adopte un design Salt Ship, fait 83 mètres de long pour 19.4 de large. Comme son aîné, il fait l’objet d’un contrat long terme avec Ørsted. Il sera exploité pour de nouveaux parcs éoliens développés par le groupe danois au Royaume-Uni (Hornsea Two).

