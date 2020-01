LDA : le câblier Ile d'Aix en arrêt technique à Brest

Le câblier Île-d’Aix est arrivé au port de Brest vendredi midi, en provenance de Calais. Il a été reçu par l’agence Blue Water Shipping. Le navire sous gestion de l’armement Louis Dreyfus Armateurs restera dans la cale sèche n° 2 de la CCI jusqu’en début de semaine prochaine, le temps de procéder à une réparation sur l’un de ses propulseurs.

Immatriculé au RIF, l'Ile d'Aix a été construit en 1992 par les chantiers Keppel. Long de 151.4 mètres de long pour une largeur de 21.6 mètres, il peut accueillir 244 personnes, présente une surface de pont de 1200 m², dispose de quatre grues (68 tonnes, 2 X 10 tonnes et 5 tonnes) et peut embarquer un volume de câbles de plus de 2000 m3, soit une charge de 3500 tonnes. Doté d'un système de positionnement dynamique Kongsberg SDP 21, de deux moteurs de propulsion Wärtsilä et de quatre propulseurs (deux azimutaux et deux en tunnel), le navire peut atteindre la vitesse de 13 noeuds. Il a été racheté fin 2011 à la compagnie Gulmar Marine, qui l'exploitait sous le nom de Gulmar Badaro.

L’Île-d’Aix est déjà venu en réparations à Brest, en mars 2019.

