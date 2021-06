Le BCR Somme achève sa mission à la tête d’un groupe de guerre des mines de l’OTAN

Le 23 avril, le bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) Somme, de la Marine nationale, prenait la tête du Standing Nato Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG2), l’un des quatre groupes navals permanents de l’OTAN et l’un des deux spécialisés dans la guerre des mines (les autres, les Standing Nato maritime Groups – SNMG sont articulés autour de frégates). Après quasiment deux mois d’une activité soutenue en Méditerranée, le BCR s’apprête à passer le relais aux Espagnols. Mer et Marine a fait le point hier avec le capitaine de frégate Grégory Guiran, commandant de la Somme et du SNMCMG2 sur cette mission particulière pour la flotte française.

Jusqu’ici, la France n’avait en effet jamais pris le commandement d’une formation maritime de l’Alliance atlantique. « C’est une double première : la première fois que la France fournit un BCR et la première fois qu’elle prend le commandement d’une force navale de l’OTAN. Cela, après avoir participé de manière plus actives aux SNMG et SNMCMG ces dernières années », explique le CF Guiran, qui a assumé la double casquette de commandant de la Somme…