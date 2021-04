Le BCR Somme navire amiral du SNMCMG2

Le 23 avril 2021, le vice-amiral d’escadre Didier Piaton, commandant adjoint du commandement maritime de l’OTAN, fera reconnaître le capitaine de frégate Grégory Guiran, actuel commandant du BCR Somme, commandant du Standing NATO Maritime Countermeasures Group 2. Le SNMCMG2 est l’un des 4 groupes navals permanents de l’OTAN : les Standing Naval Forces.

Le SNMCMG2 est un groupe de guerre des mines de l’OTAN constitué d’unités de différentes nations appartenant à l’OTAN et déployées sur des durées variables (1 à 6 mois généralement). Le chasseur de mines tripartite Orion est actuellement intégré au sein de ce groupe.

Le SNMCMG2 opère dans la Méditerranée et en mer Noire, et s’entraîne au cours de divers exercices organisés par les pays riverains dans lesquels le groupe fait généralement escale. Ce processus assure à l’OTAN une permanence à la mer et un moyen de réaction prompt en cas d’une menace « mines » réelle.

Dès le 25 avril 2021, le SNMCMG2, commandé par le capitaine de frégate Grégory Guiran intégrera l’exercice majeur annuel organisé par l’Espagne : SPANISH MINEX.

Communiqué de l'Etat-major des Armées, avril 2021