Le Belem reprendra la mer demain, après des mois de confinement

L’épidémie de coronavirus et le confinement auront contraint le Belem à rester à quai à Saint-Nazaire pendant près de six mois. Bloqué depuis le 19 mars, le célèbre trois-mâts barque nantais de 58 mètres de la Fondation Belem repartira mercredi 9 septembre vers la Méditerranée. Le vénérable navire, vieux de 124 ans, va être convoyé jusqu’à Cannes où il lancera les Régates Royales, le 22 septembre. Il sera ouvert aux visites les week-ends et pendant les vacances scolaires entre le 26 septembre et le 25 octobre, soit 14 jours d’ouverture. Il fera ensuite son hivernage à Cannes.

Le programme de 2021 doit être annoncé durant le Nautic. Selon Christelle de Larauze, déléguée générale de la Fondation Belem, « une trentaine de navigations pour tous seront proposées en Méditerranée puis en Atlantique, de quoi consoler les déçus d’une année blanche ».

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.