Le Bimco estime que la hausse des vracs secs devrait durer en 2022

Dans son analyse du marché des vracs secs publiée le 3 septembre, Peter Sand, chef économiste du Bimco, constate une demande en forte croissance, tirée par les minerais et les céréales. L’offre ne croît pas aussi rapidement. En entrant dans la période haute de l’année, les fondamentaux sont bons et le marché devrait se maintenir jusqu’en 2022. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

Les Capesize augmentent de 82,1%

Avec un BDI (Baltic Dry Index) à 3944 points en ce début du mois de septembre, le marché des vracs secs montre des signes de reprise. Depuis le mois de mai, cet indice a gagné 51,9%. Il a été tiré par le marché des Capesizes. En effet, le BCI (Baltic Capesize Index) s’affiche à 5625 points, en progression de 82,1%. Les autres indices des vracs secs, les BPI (pour les Panamax), BSI (pour les Supramax) et BHSI (pour les H…