Construit en 2004 en Norvège, le Bourbon Jade, navire de services à l’offshore de 90.7 mètres de long, vient d’être vendu à un armateur estonien. Il s’agit du troisième d’une série de Multi-Purpose Supply Vessels (MPSV) exploités précédemment par Bourbon et dont les deux premiers exemplaires, les Bourbon Peridot et Bourbon Emerald, ont été vendus en avril 2018 et décembre 2020. Ces ventes ont été menées à bien par Atlantic Marine Services, courtier maritime à Concarneau.